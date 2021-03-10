Efendi Camii cemaatinden Başkan Dutlulu'ya teşekkür - Son Dakika

Efendi Camii cemaatinden Başkan Dutlulu'ya teşekkür

10.03.2021 12:01
Efendi Camii cemaatinden Başkan Dutlulu'ya teşekkür, System.String[]

Akhisar'da ocak ve şubat aylarında meydana gelen depremler sebebiyle hasar gören Efendi Camii'nin onarımını yapan Akhisar Belediyesi'ne cami cemaati teşekkür etti.

Akhisar'da ocak ve şubat aylarında meydana gelen depremler sebebiyle hasar gören Efendi Camii'nin onarımını yapan Akhisar Belediyesi'ne cami cemaati teşekkür etti.

Akhisar Efendi Cami Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Naim Yeğen, Efendi Camii Müezzini Uğur Kayahan ve cami cemaatinden Mehmet Gedik, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek yaptığı hizmetler ve destekler için cami cemaati adına teşekkürlerini ileterek 'İlmihal' kitabı hediye etti.

Akhisar halkının ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olduğunu belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehrimizde meydana gelen depremler sonucu hasar gören Efendi Camii'nin minaresini tamir ettiğimiz, diğer hasarları onardığımız ve yaptığımız diğer hizmetler için teşekkürlerini iletmek üzere ziyaretimize gelen Efendi Cami Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Naim Yeğen, Efendi Camii Müezzini Uğur Kayahan ve Sayın Mehmet Gedik'i belediyemizde misafir ettik. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Efendi Camii'de halkımızın sağlıklı, huzurlu ve gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri bizleri de mutlu etti. Nazik ziyaretleri, hoş sohbetleri ve güzel düşünceleri için kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Akhisar Efendi Cami Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Naim Yeğen ise yaptığı açıklamada, "Değerli Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı cami cemaatimiz adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Efendi Camii cemaatinden Başkan Dutlulu'ya teşekkür
Efendi Camii cemaatinden Başkan Dutlulu'ya teşekkür
Efendi Camii cemaatinden Başkan Dutlulu'ya teşekkür

Besim Dutlulu, Mehmet Gedik, Akhisar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efendi Camii cemaatinden Başkan Dutlulu'ya teşekkür - Son Dakika


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