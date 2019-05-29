'Efendimize Mektup' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kur'an'a Hizmet Derneği ve Şehit Halit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu işbirliği ile "Günümüzden Hz. Muhammed (sav)'e Mektup" konulu yarışma düzenlendi.

Kur'an'a Hizmet Derneği ve Şehit Halit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu işbirliği ile "Günümüzden Hz. Muhammed (sav)'e Mektup" konulu yarışma düzenlendi.



Efendimiz (sav)'e Mektup konulu kompozisyon yarışmasına 120 öğrenci kendi yazdıkları mektuplarıyla müracaat etti. Yapılan değerlendirme sonucunda en beğenilen mektupları yazan Nehir Kasapoğlu birinci, Ayşe Rana Akkuş ikinci, Türkan Çolak da üçüncü oldu.



Dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Programa Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, Şehit Halit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kadir Kahya da katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Araştırmacı Yazar Abdullah Peköz'ün Hz. Peygamber sevgisi ile alakalı konuşmaları ve öğrencilerin söylediği ilahiler ile devam etti. Son bölümde ise mektupların okunmasına geçildi. Dereceye giren öğrencilere para ödülleri verildi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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