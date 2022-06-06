EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi - Son Dakika
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EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi

06.06.2022 17:07

2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi Türkiye'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı çerçevesinde düzenlenen 'Savunma Sanayii Sergisi'nde, yerli ve milli imkanlarla üretilen...

EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi

İZMİR - Türkiye'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı çerçevesinde düzenlenen 'Savunma Sanayii Sergisi'nde, yerli ve milli imkanlarla üretilen tüm savunma sanayi ürünleri, tatbikata katılan yerli ve yabancı askerlerin ilgisini çekti.

Türkiye'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla, 'Savunma Sanayii Sergisi' oluşturuldu. Sergide, 42 firma tarafından kurulan stantlarda, yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii sistemleri yer aldı.

İnsansız hava ve kara araçları, roket sistemleri, zırhlı araçlar, milli piyade tüfekleri, radar sistemleri ve çeşitli askeri ekipmanların tanıtıldığı sergi, tatbikata katılan yabancı ülke askerleri tarafından da büyük ilgi gördü. Ayrıca sergide, Türkiye'nin savunma sanayi konusunda son yıllarda yaptığı atılım hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Tatbikatta, KNT-76 keskin nişancı tüfeği, Kipri-2, Kobra-2 ve Vuran Taktik tekerlekli zırhlı aracı (TTZA), Proton Elic tünel tespit cihazı, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, Kaideye Monteli Cirit silah sistemi (KMC), Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, Akıncı TİHA, 35 mm'lik modernize çekili top (hava savunma sistemi) ve VİHA (VURUCU insansız hava aracı) ilk kez kullanılacak.

EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi
EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi
EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi
EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi
EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi
EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi
EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi
EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi
EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi

YORUMLAR
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Yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, 'EFES-2022 Tatbikatı'nda sergileniyor Yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, 'EFES-2022 Tatbikatı'nda sergileniyor EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa EFES-2022'de savunma sanayisinden gövde gösterisi - Son Dakika

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