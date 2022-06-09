Efes-2022'nin gündüz safhası göğüs kabarttı - Son Dakika
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Efes-2022'nin gündüz safhası göğüs kabarttı

09.06.2022 22:38

Efes-2022'nin gündüz safhası göğüs kabarttı TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı.

Efes-2022'nin gündüz safhası göğüs kabarttı

İZMİR - TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı. Tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının yansıra diğer ülkelerin seçkin gözlemcileri takip ederken, tatbikat aksiyonlu anlara sahne oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde gündüz safhası icra edilmeye başladı.

Kara bombardımanıyla başladı

37 ülkeden bini aşkın yabancı personelin ve TSK unsurlarıyla birlikte 10 bin personelin katıldığı tatbikatın gündüz safhası, senaryo gereği Heybeliada ve Büyükada korvetlerinden yapılan kara bombardımanıyla başladı. Amfibi Harekatı Destekleyen Ateşler Çerçevesinde Topçu ve Havan Atışları yapıldı. Gece başlayan hücum harekatına devam edilirken, Top/obüs ve komuta kontrol araçları havadan taşındı. Ardından inme ve havabaşı genişletilirken, yaralı personel helikopterle seyyar sahra hastanesine tahliye edildi. Daha sonra Amfibi Hücum Harekatına yönelik yakın hava desteği verilmesiyle beraber makineli tüfek ve RPG-7 ile bölge ateş altına alındı. Amfibi Hedef Sahasındaki muhasım denizaltının tespitinin ardından talim torpidosu atışı gerçekleştirildi. Hava Harekatında hava muharebe devriyesi görevi yapılırken, yamaç çökertmesi, mayınlı saha ve tel engeller tahrip edildi. AHS'deki muhasıp denizaltının tespiti, torpido atışının ardından denizaltının su yüzeyine çıktı. Bu sırada Amfibi Hücum Harekatını destekleyen topçu, keskin nişancı ve havan atışları ile Mayın Avlama Gemisinin tespit ettiği mayınlar, otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları tarafından imha edildi. Senaryo çerçevesinde harekat, taarruz helikopteriyle de desteklenerek denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye çalışması yapıldı.

Tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının yanı sıra diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.

Efes-2022'nin gündüz safhası göğüs kabarttı
Efes-2022'nin gündüz safhası göğüs kabarttı
Efes-2022'nin gündüz safhası göğüs kabarttı
Efes-2022'nin gündüz safhası göğüs kabarttı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Efes, TSK, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Efes-2022'nin gündüz safhası göğüs kabarttı - Son Dakika

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