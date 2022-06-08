Efes 2022'nin seçkin gözlemci günü başlıyor - Son Dakika
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Efes 2022'nin seçkin gözlemci günü başlıyor

08.06.2022 18:33

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatı olan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022'nin seçkin gözlemci günü faaliyetleri bugün başlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatı olan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022'nin seçkin gözlemci günü faaliyetleri bugün başlıyor. Faaliyetin öncesinde basın brifingi gerçekleştirildi.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olan ve 37 ülkeden askerlerin katılımıyla 9 Mayıs 2022'de başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlayan tatbikatta, 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. 37 ülkeden sayıları bini aşan yabancı personelin katıldığı tatbikatta, TSK unsurlarıyla birlikte 10 binden fazla personel görev yapıyor. Bir İtalyan fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait hücumbotu, ABD ordusuna air CH-53 helikopteri, zırhlı araçlar ve obüslerin kullanıldığı tatbikatta bir de çıkarma gemisi görev alıyor.

BASIN BRİFİNGİ VERİLDİ

Seçkin Gözlemci Günü bugün başlayan tatbikat öncesinde Konak Astsubay Orduevi'nde basın brifingi verildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Dz.Yzb. Burcu Naliç Yokuva'nın Efes-2022 hakkında bilgi verdiği brifingde, jenerik bir senaryo çerçevesinde topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatının icra edileceği, hedeflerin kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacağı belirtildi.

TATBİKATIN HEDEFLERİ

Brifingde tatbikatın hedefleri şöyle anlatıldı:

"Birleşik ve müşterek harekatın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda personeli yetiştirmek, karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, birleşik ve müşterek harekatın, komuta-kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini, hava sahasının kontrol ve yönetim usullerini denemek ve geliştirmek, Taktik Data Link (TDL) sistemlerinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, katılımcı ülkelerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekatta müşterek kullanılma usul, taktik, yetenek ve tekniklerini denemek ve geliştirmek, birleşik ve müşterek harekatın lojistik desteğinin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, siber savunma çerçevesinde farkındalık seviyesini artırmak, siber olaylara müdahale esaslarını test etmek ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, tatbikata katılan birlikler arasında asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma ve hibrit harekat icra etme imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmektir."

Öte yandan brifingde hiçbir ülkenin hedef alınmadığı ve ve Birleşmiş Milletlerin Barışı Destekleme Harekatı çerçevesinde uygulayabileceği, Barışı Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade edildiği ifade edildi.

İLK KEZ KULLANILACAK SİLAHLAR TANITILDI

Basın brifinginde tatbikatta ilk kez kullanılacak olan sistem ve silahlar da tanıtıldı. Kara Harekatı'nda milli imkanlarla üretilen KNT-76 keskin nişancı tüfeği, taktik tekerlekli zırhlı araçlar (Kobra-2, Kirpi-2, Vuran), 106 mm. havan, Proton Elic tünel tespit cihazı, Para OMTAS kuleli tekerlekli qraç, KORNET (Kaplan), kaideye monteli cirit (Sipahi), patlayıcı madde şüpheli cisim imha aracı (Kirpi-2), Hava Hücum Harekatı'nda Akıncı TİHA, milli imkanlarla üretilen T-129 ATAK helikopterleri, S-70 ile 105 mm'lik obüs, 35 mm modernize çekili top ve ateş idare cihazı, Deniz Harekatı'nda Vurucu İnsansız Hava Aracı (VİHA), deniz karakol uçağı talim torpidosu, otonom sualtı aracı, Hava Harekatı'nda ise lazer güdümlü mühimmat ve hassas güdüm kitli mühimmat ilk defa kullanılacak.

Brifingde, bu yıl yapılan Efes-2022 tatbikatının, Teröristle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe, Pençe Kartal, Pençe Şimşek, Pençe Kaplan ve Pençe Yıldırım Harekatlarından elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması amacının taşıdığı ve bu yönüyle geçmiş yıllardaki tatbikatlardan farklılık gösterdiğinin altı çizildi.

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten - Aybike Göcekli - Aykut Yeniçağ/İHA)

Efes 2022'nin seçkin gözlemci günü başlıyor
Efes 2022'nin seçkin gözlemci günü başlıyor
Efes 2022'nin seçkin gözlemci günü başlıyor
Efes 2022'nin seçkin gözlemci günü başlıyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Efes 2022'nin seçkin gözlemci günü başlıyor - Son Dakika

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