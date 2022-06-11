Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ABD donanmasına ait gemi Türk basınına tanıtıldı

İzmir'de yapılan Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ABD Donanmasına ait USS Arlington Gemisi Komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'nin çok değerli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, " Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik refahı, Türkiye'nin bu zor zamanlarda Karadeniz'de güvenliği geliştirmede oynadığı rolün istikrarına bağlı." dedi.

9 Mayıs-9 Haziran tarihilerinde düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'na 10 gün boyunca katılan Arlington Gemisi, tatbikatın sona ermesinin ardından İzmir Alsancak Limanı'na demirledi.

Türk basın mensuplarına kapılarını açan Arlington Gemisi'nin yetkilileri, gemiye ilişkin bilgi verdi.

Basın turunun ardından düzenlenen resepsiyonda konuşan Tümgeneral Donovan, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı İzmir'e ve Türk halkına teşekkür etti.

Donovan, Türkiye ile ABD arasında deniz alanındaki iş birliğini derinleştirmek için İzmir'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok değerli bir NATO müttefiki ve denizcilik ortağı olduğuna işaret eden Donovan, "Karadeniz bölgesinin ekonomik refahı, Türkiye'nin bu zor zamanlarda Karadeniz'de güvenliği geliştirmede oynadığı rolün istikrarına bağlı." ifadesini kullandı.

Donovan, Efes 2022 Tatbikatı'nın müttefikler arasındaki işbirliğinin güzel bir örneğini sergilediğini sözlerine ekledi.

Arlington Gemisi'nde düzenlenen resepsiyona Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri de katıldı.