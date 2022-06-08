EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri tanıtıldı - Son Dakika
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EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri tanıtıldı

08.06.2022 22:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesi ile İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gece safhasını...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesi ile İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gece safhasını takip etmek üzere CH-47 helikopteri ile tatbikat alanına geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesi ile EFES 2022 Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisini gezdi. İzmir'de Doğanbey Tatbikat Alanı'nda devam eden Savunma Sanayi Sergisi'nde 48 Türk firmasının geliştirdiği, bir bölümü EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri, dost ve müttefik ülkelerle misafir ülkelerin askeri personeline tanıtıldı.

EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri tanıtıldı
EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri tanıtıldı
EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri tanıtıldı
EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri tanıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

DOST Partisi, Efes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri tanıtıldı - Son Dakika

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