EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerler tatbikattan memnun

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerler tatbikatın kendileri için faydalı olduğunu dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerlerin tatbikata dair sözlerinin yer aldığı görüntüleri sosyal medyadan yayımladı.

Buna göre Azerbaycanlı asker Memmedova Amil, "Kardeş ülke Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyorum. Burada değişik ülkelerden keskin nişancılarla faaliyetlere katılıyoruz. Tatbikatta öğrendiklerimizi ülkemizde de uygulayacağımıza inanıyorum. Eğitimlerin çok olumlu etkilerinin olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonyalı Üsteğmen Neda Volçeva da su üstü taarruz eğitimi alan takımın komutanı olduğunu belirterek, tatbikatın, farklı ülke ordularıyla iş birliği içinde beceri ve kabiliyetlerin iyileştirilmesine yönelik mükemmel imkanlar sunduğunu kaydetti.

Azerbaycan ordusunda görevli başka bir subay ise tatbikatın, savaşa hazırlanma konusunda büyük önemi olduğunu anlatarak, tatbikatlara katılmanın hem kendi faaliyetlerini arttırdığını hem de diğer ülke askerleriyle tecrübe paylaşımını sağladığını bildirdi.