EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerler tatbikattan memnun - Son Dakika
Üye Girişi

EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerler tatbikattan memnun

07.06.2022 22:18
EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerler tatbikattan memnun

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerler tatbikatın kendileri için faydalı olduğunu dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerler tatbikatın kendileri için faydalı olduğunu dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerlerin tatbikata dair sözlerinin yer aldığı görüntüleri sosyal medyadan yayımladı.

Buna göre Azerbaycanlı asker Memmedova Amil, "Kardeş ülke Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyorum. Burada değişik ülkelerden keskin nişancılarla faaliyetlere katılıyoruz. Tatbikatta öğrendiklerimizi ülkemizde de uygulayacağımıza inanıyorum. Eğitimlerin çok olumlu etkilerinin olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonyalı Üsteğmen Neda Volçeva da su üstü taarruz eğitimi alan takımın komutanı olduğunu belirterek, tatbikatın, farklı ülke ordularıyla iş birliği içinde beceri ve kabiliyetlerin iyileştirilmesine yönelik mükemmel imkanlar sunduğunu kaydetti.

Azerbaycan ordusunda görevli başka bir subay ise tatbikatın, savaşa hazırlanma konusunda büyük önemi olduğunu anlatarak, tatbikatlara katılmanın hem kendi faaliyetlerini arttırdığını hem de diğer ülke askerleriyle tecrübe paylaşımını sağladığını bildirdi.

YORUMLAR
500
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi Yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, 'EFES-2022 Tatbikatı'nda sergileniyor Yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, 'EFES-2022 Tatbikatı'nda sergileniyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerler tatbikattan memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:03 Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:58 Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 22:22:00. #1.11#
SON DAKİKA: EFES-2022'ye katılan Azerbaycan ve Kuzey Makedonyalı askerler tatbikattan memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement