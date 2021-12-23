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Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak - Son Dakika

Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak

23.12.2021 15:58
Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak

İZMİR'deki Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak 'Antik Kent Kanal Projesi' alanında inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2022 yılı bitmeden Efes Antik Kenti'ne teknelerin ulaşımı konusunda gayretimiz olacak" dedi.

İZMİR'deki Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak 'Antik Kent Kanal Projesi' alanında inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2022 yılı bitmeden Efes Antik Kenti'ne teknelerin ulaşımı konusunda gayretimiz olacak" dedi.

Selçuk ilçesindeki dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl öncesinde olduğu gibi denizle buluşturacak olan 'Antik Kent Kanal Projesi'ndeki çalışmalar kapsamında, fore kazık çakma işlemlerinin yüzde 60'ı tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte projenin ilk etap şantiyesinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bu projenin en önemli tarafı, antik kenti içeriyor olması. Bölgenin Hristiyanlık dini için de çok önemli bir özelliği var. Hristiyanlık dinine mensup vatandaşlar burada özellikle Meryem Ana Kilisesi ve diğer kiliseler ile alakadar oluyor. Turizm açısından potansiyel oldukça yüksek. 2011 yılında İzmir için hazırlanan 35 projeden olan antik kanalı içeren bir projeden söz ediyoruz. Aslında tarihe baktığımız zaman tarihte Efes bir deniz kentiydi. Gemilerin uğrak noktası ve ticaretin uğrak noktasıydı. Bugün Efes kenti 8-9 kilometre içeride kalmış durumda. Zaman içinde derelerden alüvyonlarla Efes kenti bir liman kenti olmaktan çıkmış. Bunu tekrar 2 bin 500 yıl önceki görünümüne kavuşturmak ve bölgenin turizm potansiyelini artırmak için kurumlar birlikte çalıştı. Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte çalıştığı bir proje. Bu işin kanal tarafı DSİ ve bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Bugün ilk etabını ziyaret ettik. Bunun akabinde de kanalın içinden ikinci etabını da inşa ediyor olacağız. Kanalın ikinci bölümü de antik dokuya uygun olarak inşa edilmesini içeriyor. Önümüzdeki senenin bitiminde Efes Antik Kenti'ne kadar teknelerin su yoluyla ulaşması konusunda arkadaşlarımız gayret gösterecekler. 2022 yılı bitmeden Efes Antik Kenti'ne teknelerin ulaşımı konusunda bir gayretimiz olacak" diye konuştu.


Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak
Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak
Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak
Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak
Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak
Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak
Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak
Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak
Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak

Bekir Pakdemirli, Efes Antik Kenti, Efes, su, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: Efes Antik Kenti'ne 2022 bitmeden teknelerle ulaşımda gayretimiz olacak - Son Dakika


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