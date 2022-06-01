Efes Antik Kenti gezen Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis: Harika bir ülkede yaşıyorsunuz - Son Dakika
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Efes Antik Kenti gezen Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis: Harika bir ülkede yaşıyorsunuz

01.06.2022 19:10
Efes Antik Kenti gezen Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis: Harika bir ülkede yaşıyorsunuz

FRANSA eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis Sarkozy ile sevgilisi Natali Husic, Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi.

FRANSA eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis Sarkozy ile sevgilisi Natali Husic, Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Sarkozy ve Husic, Efes Antik Kenti ziyaret etti. Louis " Türkiye'yi nasıl buldunuz?" sorusuna, "Harika bir ülkede yaşıyorsunuz. Çok şanslısınız" yanıtını verdi.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis Sarkozy, sevgilisi Natali Husic ile birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. Kuşadası ilçesine gelen çift, Efes Antik Kenti'ni gezdi, Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. İkili antik kent girişindeki çarşıda esnafın ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen ikili, bir cafede oturdu. İş yeri sahipleri Ali Rıza ile Selim Arın kardeşlerle bir süre sohbet eden Louis Sarkozy, "Türkiye'yi nasıl buldunuz?" sorusuna, "Harika bir ülkede yaşıyorsunuz. Çok şanslısınız" yanıtını verdi.


Efes Antik Kenti gezen Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis: Harika bir ülkede yaşıyorsunuz
Efes Antik Kenti gezen Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis: Harika bir ülkede yaşıyorsunuz
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Efes Antik Kenti gezen Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis: Harika bir ülkede yaşıyorsunuz - Son Dakika


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