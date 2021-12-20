'Efes Antik Kanal Projesi'nde yat limanı şekillenmeye başladı - Son Dakika

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak 'Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabının 2022'nin sonlarında tamamlanacağı bildirildi. İnşaatta fore kazık çakma çalışmalarının yaklaşık yüzde 60'ı bitirilirken, mermer kaplama işlemlerinin sürdüğü yat limanı da yavaş yavaş şekillenmeye başladığı belirtildi.

Efes Antik Kenti ve Limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak 2 bin 500 yıl içerisinde Küçük Menderes ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle antik kent, denizden 9 kilometre uzaklaştı ve bugünkü halini aldı. Türkiye'nin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın '35 İzmir Projesi' arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi'yle 2 bin 500 yıl sonra Efes'e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğması sağlanacak. Böylelikle Efes'e her yıl gelen turist sayısının katlanması ve Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelmesinin hedeflendiği bildirildi. Türkiye'nin turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı 2022'nin sonuna kadar bitirileceği bildirildi. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı kapsamında antik kanal girişi yeniden düzenlenip, tarihi dokuya uygun bir yat limanı inşa edileceği belirtildi.