" Efes'e Hoş Geldiniz " tanıtım videosunun çekimleri tamamlandı - Son Dakika

" Efes'e Hoş Geldiniz " tanıtım videosunun çekimleri tamamlandı

Salgın sürecinin ardından Türkiye'nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından sanatçıların da desteğiyle hazırlanan " Efes'e Hoş Geldiniz " tanıtım videosunun çekimleri tamamlandıİZRO, ATRO ve MUTRO tarafından yaklaşık 100 rehberin...

Salgın sürecinin ardından Türkiye'nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından sanatçıların da desteğiyle hazırlanan " Efes'e Hoş Geldiniz " tanıtım videosunun çekimleri tamamlandı

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi


İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından yaklaşık 100 rehberin katıldığı etkinlikte sanatçılar, geçtiğimiz hafta Efes Antik Kenti'nin 7 ayrı önemli noktasında aryalar seslendirmiş ve opera sanatçıları Oğuz Çimen ve Cüneyt Ünsal'ın Efes Antik Kent'te seslendirdiği aryalara İzmir, Aydın ve Muğla Turist Rehberleri Odaları üyeleri de eşlik etmişti. Efes antik kenti içinde belirlenen 7 çekim noktası, Odeon, Herkül Kapısı, Kuretler Caddesi, Teras Evler, Hadrian Tapınağı, Kütüphane ve Liman Caddesi'nde tatilcilere sizi bekliyoruz mesajı verilmişti. Rehberler finali Celsus Kütüphanesi önünde İzmir Marşını söyleyerek yapmıştı. Yönetmenliğini Yavuz Pullukçu'nun yaptığı ve Efes'in farklı noktalarında seslendirilen ve rehberlerin de rol aldığı video klip başta sosyal medya olmak üzere de yurt dışındaki medya kuruluşlarında da yayınlanacak.


Merkezi Kuşadası'nda bulunan ATRO Başkanı Ozan Sayın ise üç rehber odasının ortak projesi ile gezilerin ve ören yerlerinin güvenli olduğunu yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, " Aydın Turist Rehberleri Odası, İzmir Turist Rehberleri Odası ve Muğla Turist Rehberleri Odası işbirliği ile gerçekleştirilen "Efes'e Hoş Geldiniz" video çalışması için, çekimleri meslektaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirmiştik. Yönetmenliğini Yavuz Pullukçu'nun yaptığı, Devlet sanatçıları Oğuz Çimen ve Cüneyt Ünsal'ın katkılarıyla oluşan tanıtım videomuz çok yakında yayınlanacak. Katkı veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz " dedi.


Sayın konuşmasının devamında "Amacımız yerli ve yabancı tatilcilere ulaşmak. Yabancıları Türkiye'ye, Türk halkını da gezmeye davet etmek.Turizm çok kötü durumda. Turizm hareketlense, geziler çalışma izinli, kokartlı birer rehber eşliğinde yapılsa, ören yerleri gezilse çok güzel moral olur. Efes'in, ören yerlerimizin güvenli olduğunu, rehber eşliğinde gezilebileceğini anlatan bir video hazırladık. Bunu olanaklarımız ölçüsünde sosyal medya ve tüm platformlarında yayımlayarak ülkemizin tanıtımına katkıda bulanacağız" diye konuştu. - AYDIN

Aydın, İzmir, Efes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ' Efes'e Hoş Geldiniz ' tanıtım videosunun çekimleri tamamlandı - Son Dakika

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:35 Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:32:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: " Efes'e Hoş Geldiniz " tanıtım videosunun çekimleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]