Üye Girişi
Efes Selçuk, 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor - Son Dakika

Efes Selçuk, 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor

05.08.2021 13:44
Efes Selçuk, 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor, System.String[]

Türkiye Tiyatrolar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 'Tiyatro Özgürleştirir' sloganıyla düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın üçüncü gününde etkinlikler Pamucak Kamp Alanı'nda düzenlenen atölyelerle başladı.

Çağrı Özgür Hün ile Şan Atölyesi, Cengiz Toraman ile "Oyuncu musun? Öyleyse Yak Kendini Atölyesi, Kamer Yıldız Ok ile Yazarlık Atölyesinin yanı sıra çocuklar için de atölyeler düzenlendi.

DRAMA İLE DOĞANIN DİLİNDEN ANLADILAR

Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Köy Akademileri öğrencileri Kemal Oruç ve ekibi eşliğinde doğa içinde yer alan canlıların yerine geçti. Ağaç, taş ve doğada bir hayvan olmanın ne hissettiğini yaratıcı drama atölyesinde deneyimleyen çocuklar doğanın yaşama sunduklarını deneyimlerken eğlendiler.

Ahmet Ferahlı Parkı'nda "Yaşayan Dil ve Tiyatro" ile "Tiyatroda Yeni Örgütlenme Modelleri ve İhtiyaçlar" söyleşileri düzenlendi.Söyleşilerde Cengiz Toraman, Işıl Özgentürk ve Nazif Uslu konuşmacı olarak yer aldılar. Söyleşilerin moderatörlüğünü Kamer Yıldız Ok yaptı.

ORHAN AYDIN: BU BULUŞMALAR SEVİNÇ YUMAĞIDIR

Söyleşilerin sonunda Efes Selçuk'ta düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşması ile ilgili değerlendirme yapan Tiyatrocu Orhan Aydın Türkiye Tiyatro Buluşmalarının ilk düzenlendiği yıldan itibaren katılım gösterdiğini belirterek; "Bu tür buluşmalar sevinç yumağıdır. Barıştır, eşitliktir, kardeşliktir, özgürlüktür, aşktır. Ve bunların tamamı aslında tiyatrodur. Bu buluşmaların yıllar boyu sürmesini diliyorum. Tiyatro Buluşmalarına bugüne kadar destek veren yerel yönetimler alkışlanıyor. Bugün burada Selçuk Belediyesi bütün emekçiler ve belediye başkanı ile birlikte geleceğe sevinç katmak, umut katmak, aşk katmak için bir araya gelmiş gençlere ve bizlere ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda belediyeye teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin yanı sıra her şeye rağmen sanat ve hayat diye ortaya çıkan ve bizimle yan yana gelen seyirciye, dolayısıyla Selçuk halkına da teşekkür ediyorum" dedi.

MESÇİ: EFES SELÇUK HER ZAMAN BENİ ETKİLEMİŞTİR

Tiyatroya yıllarını veren bir diğer isim Ayşe Emel Mesçi de 14. Türkiye Tiyatro Buluşması için Efes Selçuk'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Selçuk beni en çok

etkileyen mekânların olduğu, araştırmalarımı yaptığım fay hatlarının üzerinde. O anlamda özellikle bu tiyatro buluşmasının bu yıl Selçuk'ta yapılmış olması ve Belediye Başkanımız Filiz Hanım'ı tanımış olmak, bir sürü dost edinmek, çok güzel bir mekânda çalışmak söyleşilere katılmak benim için harika oldu" dedi.

14. Türkiye Tiyatro Buluşması üçüncü günü Amfi Tiyatro'da sahnelenen Aşk Dersleri oyunu ile son buldu.

Efes Selçuk, 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Türkiye, Tiyatro, Selçuk, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Efes Selçuk, 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları 14:05 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları Son Dakika: Türkiye'de son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu 14:01 Son Dakika: Türkiye'de son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek 13:51 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar 13:41 THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi 13:16 Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum 13:13 Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum
Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı 13:07 Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor 11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor

Son Dakika Haberleri
14:07 Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı
14:04 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları
14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık
13:54 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
13:51 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek
13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi
13:41 THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
13:30 EURO 2020 finalinde İngiltere Milli Takımı oyuncuları Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırılar yapan 11 kişi tutuklandı
13:13 Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi
13:12 Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık         
14:03
Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?         
13:55
Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi         
13:44
Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var         
13:33
Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor         
13:16
Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı         
13:10
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir         
10:52
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 14:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efes Selçuk, 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement