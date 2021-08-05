Efes Selçuk, 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor - Son Dakika

Çağrı Özgür Hün ile Şan Atölyesi, Cengiz Toraman ile "Oyuncu musun? Öyleyse Yak Kendini Atölyesi, Kamer Yıldız Ok ile Yazarlık Atölyesinin yanı sıra çocuklar için de atölyeler düzenlendi.

DRAMA İLE DOĞANIN DİLİNDEN ANLADILAR

Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Köy Akademileri öğrencileri Kemal Oruç ve ekibi eşliğinde doğa içinde yer alan canlıların yerine geçti. Ağaç, taş ve doğada bir hayvan olmanın ne hissettiğini yaratıcı drama atölyesinde deneyimleyen çocuklar doğanın yaşama sunduklarını deneyimlerken eğlendiler.

Ahmet Ferahlı Parkı'nda "Yaşayan Dil ve Tiyatro" ile "Tiyatroda Yeni Örgütlenme Modelleri ve İhtiyaçlar" söyleşileri düzenlendi.Söyleşilerde Cengiz Toraman, Işıl Özgentürk ve Nazif Uslu konuşmacı olarak yer aldılar. Söyleşilerin moderatörlüğünü Kamer Yıldız Ok yaptı.

ORHAN AYDIN: BU BULUŞMALAR SEVİNÇ YUMAĞIDIR

Söyleşilerin sonunda Efes Selçuk'ta düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşması ile ilgili değerlendirme yapan Tiyatrocu Orhan Aydın Türkiye Tiyatro Buluşmalarının ilk düzenlendiği yıldan itibaren katılım gösterdiğini belirterek; "Bu tür buluşmalar sevinç yumağıdır. Barıştır, eşitliktir, kardeşliktir, özgürlüktür, aşktır. Ve bunların tamamı aslında tiyatrodur. Bu buluşmaların yıllar boyu sürmesini diliyorum. Tiyatro Buluşmalarına bugüne kadar destek veren yerel yönetimler alkışlanıyor. Bugün burada Selçuk Belediyesi bütün emekçiler ve belediye başkanı ile birlikte geleceğe sevinç katmak, umut katmak, aşk katmak için bir araya gelmiş gençlere ve bizlere ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda belediyeye teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin yanı sıra her şeye rağmen sanat ve hayat diye ortaya çıkan ve bizimle yan yana gelen seyirciye, dolayısıyla Selçuk halkına da teşekkür ediyorum" dedi.

MESÇİ: EFES SELÇUK HER ZAMAN BENİ ETKİLEMİŞTİR

Tiyatroya yıllarını veren bir diğer isim Ayşe Emel Mesçi de 14. Türkiye Tiyatro Buluşması için Efes Selçuk'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Selçuk beni en çok

etkileyen mekânların olduğu, araştırmalarımı yaptığım fay hatlarının üzerinde. O anlamda özellikle bu tiyatro buluşmasının bu yıl Selçuk'ta yapılmış olması ve Belediye Başkanımız Filiz Hanım'ı tanımış olmak, bir sürü dost edinmek, çok güzel bir mekânda çalışmak söyleşilere katılmak benim için harika oldu" dedi.

14. Türkiye Tiyatro Buluşması üçüncü günü Amfi Tiyatro'da sahnelenen Aşk Dersleri oyunu ile son buldu.