Efes Selçuk Belediyesi ekmeğini vatandaşla bölüşüyor - Son Dakika

Tarımsal kalkınmaya, üretime her daim önem veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, önemli bir farkındalığa daha imza atıyor. Gıda fiyatlarının yükseldiği bir dönemde Efes Selçuk Belediyesi, temel gıda maddesi olan ekmeği vatandaşların sofrasına getiriyor.

Tarladan sofraya Efes Selçuk Belediyesi tarafından üretilen ekmekleri vatandaşlarla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Belediyemize ait olan arsalara geçen sene itibariyle buğday ekimlerimizi gerçekleştirmiştik. O buğdaydan elde ettiğimiz unları tam da ekmek fiyatları artmışken ve insanların gerçek olarak ekonomik zorluklar yaşadıkları anda ekmeğe çevirdik. Buğdaylarımız önce un sonra ekmek oldu. Şimdi de halkla birlikte ekmeğimizi bölüşüyoruz" dedi.

Vatandaşlar da ekmek dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Sengel'e teşekkür ettiler.