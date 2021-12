Efes Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu'nun açılış konuşmasını yaptığı genel kurul yoğun katılımla gerçekleşti. Kadın Meclisi Başkanlığı için aday olan Ayşe Kaçer ve mevcut başkan Fatma Kılınç adaylık konuşmalarını yaptılar.

Kadın Meclisi Genel Kurulu'nda başkan adayların ardından Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel de bir konuşma yaptı. "Kadınlar seçime girerse nasıl naif bir seçim olurmuş, bunu bize gösteren her iki adaya da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Ceritoğlu Sengel; "Kadın Meclisimiz derken aslında ellerini attıkları her işten başarıyla çıkan bir gruptan bahsediyoruz. Evet, iki adayımız var. Çok keyifli bir seçim olacak. Kimin olduğu değil, bundan sonra hep beraber yol yürüyebilmek önemli. Bundan sonra Efes Selçuk'a dair yapabileceklerimiz ve yaptıklarımıza dair de altlığı dolu işler oluşturmak önemli" dedi. Başkan Sengel bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için Fatma Kılınç ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

BAŞKAN SENGEL: KEYİFLİ BİR ÇALIŞMA SÜRECİ GEÇİRECEĞİZ

Yaşanan ekonomik buhranın özellikle kadınları etkilediğine değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Tandır Evi'mizi kurduk, kadınlara para kazandıralım dedik. "Ekmeğimizi bölüşüyoruz" dedik. O sıraya girenlerin çoğu kadın. Kadınlara çok iş düşen ve kadınlara el uzatılması gereken bir dönemden bahsediyoruz. Biz bir şekilde hayatın içine girebilmek zorundayız. Ancak Filiz Ceritoğlu Sengel belediye başkanı olarak tek kişi. Bu işin içerisinde her yerde görev alan her kadına iş düşüyor. Efesli Bebeler ile mama ve bez desteği veriyoruz. Ben kent konseyi kadınlarını da işin içinde görmek istiyorum. Görmediğimiz kadınları da, evleri de görebilsin istiyorum. Ya da biz ekonomiye birilerini dahil etmek istiyoruz. Kooperatiflerle ortak çalışabilsin, ulaşamadıklarımıza ulaşabilsin istiyoruz. Bu anlamda başkan kim olursa olsun keyifli bir çalışma süreci geçireceğimize eminim. Seçilen bir kişi olacak, yürüyen her iki adayımız olacak. Bizim için en büyük mutluluk bu" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel'in konuşmasının ardından Kadın Meclisi başkan ve yönetim kurulu üyeleri için seçim yapıldı.Efes Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı Ayşe Kaçer seçim sonrasında yaptığı konuşmada "Bizler Kadın Meclisi olarak Efes Selçuk Belediyesi, Efes Selçuk Kent Konseyi ve tüm sivil toplum örgütleri, Efes Selçuklu tüm

kadınlarla yol yürürken erkeklerin de desteğini talep ediyoruz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Ayşe Kaçer'in başkan olduğu Kadın Meclisi yönetim kuruluna Aliye Ermiş, Aysel Dolman, Ayten Özazman, Feride Turan, Sevtap Sorucu, Sunay Doğan asil üye olarak seçilirken; Sevgi Onbaşıoğlu, Özlem Yeşil, Serpil Okul, Gizem Soylu, Ferda Topalan, Aydan Burdur ve Ayşe Arslan yedek üye olarak seçildiler.