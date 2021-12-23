Üye Girişi
Efes Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Efes Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu yapıldı

23.12.2021 11:53
Efes Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu yapıldı

İki adayın yarıştığı genel kurulda Ayşe Kaçer Kadın Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Genel kurulda Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve kadın başkan yardımcıları da oy kullandılar.

Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu'nun açılış konuşmasını yaptığı genel kurul yoğun katılımla gerçekleşti. Kadın Meclisi Başkanlığı için aday olan Ayşe Kaçer ve mevcut başkan Fatma Kılınç adaylık konuşmalarını yaptılar.

Kadın Meclisi Genel Kurulu'nda başkan adayların ardından Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel de bir konuşma yaptı. "Kadınlar seçime girerse nasıl naif bir seçim olurmuş, bunu bize gösteren her iki adaya da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Ceritoğlu Sengel; "Kadın Meclisimiz derken aslında ellerini attıkları her işten başarıyla çıkan bir gruptan bahsediyoruz. Evet, iki adayımız var. Çok keyifli bir seçim olacak. Kimin olduğu değil, bundan sonra hep beraber yol yürüyebilmek önemli. Bundan sonra Efes Selçuk'a dair yapabileceklerimiz ve yaptıklarımıza dair de altlığı dolu işler oluşturmak önemli" dedi. Başkan Sengel bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için Fatma Kılınç ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

BAŞKAN SENGEL: KEYİFLİ BİR ÇALIŞMA SÜRECİ GEÇİRECEĞİZ

Yaşanan ekonomik buhranın özellikle kadınları etkilediğine değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Tandır Evi'mizi kurduk, kadınlara para kazandıralım dedik. "Ekmeğimizi bölüşüyoruz" dedik. O sıraya girenlerin çoğu kadın. Kadınlara çok iş düşen ve kadınlara el uzatılması gereken bir dönemden bahsediyoruz. Biz bir şekilde hayatın içine girebilmek zorundayız. Ancak Filiz Ceritoğlu Sengel belediye başkanı olarak tek kişi. Bu işin içerisinde her yerde görev alan her kadına iş düşüyor. Efesli Bebeler ile mama ve bez desteği veriyoruz. Ben kent konseyi kadınlarını da işin içinde görmek istiyorum. Görmediğimiz kadınları da, evleri de görebilsin istiyorum. Ya da biz ekonomiye birilerini dahil etmek istiyoruz. Kooperatiflerle ortak çalışabilsin, ulaşamadıklarımıza ulaşabilsin istiyoruz. Bu anlamda başkan kim olursa olsun keyifli bir çalışma süreci geçireceğimize eminim. Seçilen bir kişi olacak, yürüyen her iki adayımız olacak. Bizim için en büyük mutluluk bu" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel'in konuşmasının ardından Kadın Meclisi başkan ve yönetim kurulu üyeleri için seçim yapıldı.Efes Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı Ayşe Kaçer seçim sonrasında yaptığı konuşmada "Bizler Kadın Meclisi olarak Efes Selçuk Belediyesi, Efes Selçuk Kent Konseyi ve tüm sivil toplum örgütleri, Efes Selçuklu tüm

kadınlarla yol yürürken erkeklerin de desteğini talep ediyoruz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Ayşe Kaçer'in başkan olduğu Kadın Meclisi yönetim kuruluna Aliye Ermiş, Aysel Dolman, Ayten Özazman, Feride Turan, Sevtap Sorucu, Sunay Doğan asil üye olarak seçilirken; Sevgi Onbaşıoğlu, Özlem Yeşil, Serpil Okul, Gizem Soylu, Ferda Topalan, Aydan Burdur ve Ayşe Arslan yedek üye olarak seçildiler.

Filiz Ceritoğlu Sengel, Kent Konseyi, Selçuk, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi         
12:18
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı         
11:12
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23

Son Dakika Haberleri
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:16 Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
11:54 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!
11:51 Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi
11:42 Nijerya'da 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi
11:34 Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı
11:32 Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!
11:19 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!
11:13 Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 12:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement