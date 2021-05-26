Efes Selçuk'ta 2500 ton atık geri dönüştürelecek - Son Dakika

Efeslim Kart ve kent genelinde işletmelerden toplanan cam, plastik, metal, kâğıt- karton gibi ambalaj atıklarının toplanması için imzalanan sözleşme ile 3 yılda 2500 ton geri dönüştürebilir atığın toplanması hedefleniyor.

Efes Selçuk Belediyesi,sosyal yaşam kartı Efeslim Kart ile vatandaşların evlerinden geri dönüştürülebilir atıkları toplamaya devam ediyor. Diğer yandan kent içerisinde yer alan otel, restoran, cafe gibi işletmelerden de geri dönüştürebilir atıklar toplanıyor. Her iki yoldan toplanan atıklar yapılan sözleşme ile türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Katı atıklar içerisinde önemli bir yer tutan cam, plastik, metal, kâğıt- karton gibi ambalaj atıkları her mahalleye, işyerlerine, kurumlara, toplu yaşam alanlarına yerleştirilecek konteynerlerle ve evlerden yapılacak toplama sistemi ile toplanarak geri dönüşüm tesislerine ulaştırılacak.

Efes Selçuk Belediyesi geri dönüştürebilir ambalaj atıklarını toplayarak çevre dostu bir adım atmanın yanı sıra, Efeslim Kart ile toplanan atıklarla eğitime de destek oluyor.