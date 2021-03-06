Efes Selçuk'ta Eşitlik Birimi kurulacak - Son Dakika

Efes Selçuk'ta Eşitlik Birimi kurulacak

06.03.2021 11:53
Efes Selçuk'ta Eşitlik Birimi kurulacak, System.String[]

Efes Selçuk Belediyesi mart ayı meclis toplantısında, "Yerel Eşitlik Eylem Planı" hazırlıklarının tamamlanarak hayata geçirilmesi amacıyla "Eşitlik Birimi" kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Efes Selçuk Belediyesi mart ayı meclis toplantısında, "Yerel Eşitlik Eylem Planı" hazırlıklarının tamamlanarak hayata geçirilmesi amacıyla "Eşitlik Birimi" kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği başta olmak üzere her türlü toplumsal eşitsizlik başlığında kentteki dezavantajlı kesimlerin yaşamlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla, Efes Selçuk Belediyesi mart ayı meclis toplantısında "Yerel Eşitlik Eylem Planı" hazırlıklarının tamamlanarak hayata geçirilmesi amacıyla "Eşitlik Birimi" kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Bütünsel ve kapsayıcı bir toplumsal eşitlik stratejisi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, Kadın Danışma Merkezi ve çocuklara Masal Evi gibi projeleri geliştirerek ve yaygınlaştırarak kentteki toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Eşitlik Birimi kararları, Efes Selçuk'a bütünsel ve kapsayıcı bir toplumsal eşitlik stratejisi sunuyor. Efes Selçuk Belediyesi mart ayı toplantısında kabul edilen karar ile birlikte, eğitim, sağlık, istihdam, yönetim mekanizmalarına katılım, kadına yönelik şiddet ve kentsel hizmetler başlıklarında, kadınların günlük yaşamlarını etkileyen, kentsel hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran ve yerel mekanizmalara kadın katılımın artırılması için belediye hizmetlerinden yararlanmanın bir harcama yapılmasını gerektirdiği hallerde özellikle düşük ve orta gelir düzeyine sahip ailelerde kadınların ve kız çocuklarının gereksinimlerinin göz önünde bulundurularak alınacak hizmet bedellerinde indirim yapılmasını mümkün kılıyor. Söz konusu kararlar gereğince; tapuya Aile Konutu Şerhi için alınan belgelerden bazı ücretler alınmayacak, kadın pazarcılara yüzde 25 ücret indirimi sağlanacak ve yeni işletme açacak kadınlardan alınacak çeşitli ücretlerde indirim yapılacak.

Yerel Eşitlik Eylem Planı hayata geçiyor

Belediye meclisinden çıkan kararla kentin tüm paydaşlarıyla, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile birlikte bir Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanacak. Çocukları, gençleri ve tüm dezavantajlı grupları kapsayacak planın en önemli parçası kadınlar olacak. Bu plan kadınlara ve dezavantajlı gruplara eğitim, sağlık, istihdam, yönetim mekanizmalarına katılım, kentsel hizmetler başlıkları anlamında katkı sunacak. Kadınların ve tüm dezavantajlı grupların hayatına pozitif ivme kazandıracak, yaşam standartlarını yükseltecek. Belediye bünyesinde "Yerel Eşitlik Eylem Planı"nın hazırlanması amacıyla bir Eşitlik Birimi kurulacak.

"Söylemleri eyleme dönüştüreceğiz"

Başkan Sengel, "Kadına pozitif ayrımcılığı içeren bir maddeyi mali hizmetler alanında oy birliği ile meclisten geçirdik. Aldığımız bu kararlar gerçekten birçok belediyeye örnek olacak nitelikte. Alınan bu kararların devamında sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla oturup konuşacağız. Kadınların çalışma şartlarını daha iyi hale getireceğiz. Bunları yapmak zorundayız. Efes Selçuk'ta bir şeylerin başlangıcını yapmak zorundayız. Çünkü ilk defa Efes Selçuk Belediyesinde bir kadın belediye başkanı ve ilk defa kadın popülasyonu bu kadar yüksek bir meclisimiz varken 'kadına pozitif ayrımcılık', 'kadına şiddete hayır' demenin haricinde söylemlerin haricinde eylemsel olarak biz ne yapabiliriz diye düşünmemiz lazım" dedi.

"Sözde değil özde"

Kadınların hayatın her alanında donanımlı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Sengel, "İzmir Avukatları 100. Yıl Hukukun Üstünlüğü Derneği ile bir protokol imzalayarak kadınlara hukuk okuryazarlığı öğreteceğiz. Kadınlara, eşitliğe yönelik eylemsel planlar yapmak istiyoruz. 8 Mart'ta, kadınlara ilişkin söylemlerimizin hepsini Efes Selçuk Belediyesinin sözde değil özde de yerine getireceğini düşünüyorum" diye konuştu. Başkan Sengel, meclis toplantısının sonunda tüm kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" temalı etkinlik programına davet etti. - İZMİR

Efes Selçuk'ta Eşitlik Birimi kurulacak
Efes Selçuk'ta Eşitlik Birimi kurulacak
Efes Selçuk'ta Eşitlik Birimi kurulacak

Eşitlik, Selçuk, Mart, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Eşitlik Birimi kurulacak - Son Dakika


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