Efes Selçuklu Hakem Halil Umut Meler EFEST kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen söyleşiye katıldı - Son Dakika

Küçük yaşlardan itibaren futbol ile iç içe olan Meler hakemlik kariyerine başladıktan sonra yakaladığı başarının sırrını paylaşarak; "Her zaman futbol oynamak istiyordum. Babam o zaman yöneticilik yapıyordu. Ben de hazırlık maçlarını yönetmeye başladım babamın tavsiyeleri ile. Babamdan ilham aldım diyebilirim. İlham Veren Kentin ilham veren babası olur" dedi.

Efes Selçuk'ta doğup büyüyen ve hayatında yer alan öğretmenleri, yakınları ve arkadaşlarıyla söyleşide buluşan Meler kariyerini futbol üzerine kurmak isteyen gençlere; "Sabırlı, disiplinli ve koymuş olduğum hedeften hiç sapmadan çalıştım. Bugüne kadar tek yaptığım ve bundan sonra da yapacağım bu" diyerek tavsiyede bulundu.

Efes Selçuk'un Türkiye ve dünya çapındaki gururlarından biri olan Umut Meler;" Selçuklu olmaktan her zaman gurur duydum. Bunu her platformda söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Selçuk'u tek kelime ile anlatmam gerekirse "mutluluk" derim.

Söyleşiyi dinleyenler arasında bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; Efes Selçuk'un birçok cevheri olduğunu fark ederek bu cevherleri her zaman ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek; "Umut bu topraklarda büyüdü. Çok iyi yerlere geldi. Eminiz ki; çok daha iyi yerlere gelecek. Biz sadece şunu göstermek istiyoruz. Bugün bu mikrofonu alıp konuşan Umut abileri buradaki çocuklara örnek olacak. Yarın da o çocuklar ellerine mikrofonları alıp konuşacaklar. İşte biz bu yüzden bu kente İlham Veren Kent diyoruz" dedi.