Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere fide - Son Dakika

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere fide

23.04.2021 13:24
Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere fide, System.String[]

Doğal, sağlıklı ve temiz gıda ürünlerine ulaşmak için Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere yerel tohumlardan üretilen fideler dağıtılarak ürünlerine alım garantisi verildi.

Doğal, sağlıklı ve temiz gıda ürünlerine ulaşmak için Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere yerel tohumlardan üretilen fideler dağıtılarak ürünlerine alım garantisi verildi. Tarımsal Üretim İş Birliği Sertifikası ile fidelerin teslim edilmesinden öncesinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üreticilere Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü de anlattı. Dağıtılan fideler Selçuklu üreticiler tarafından yetiştirilecek, yetiştirilen ürünleri Selçuk Belediyesi satın alınacak.

Toprağa doğru bir eğilim ve Köy Enstitüleri ruhuna dayanan bir eğitim anlayışı ile Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün temellendirildiğini söyleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Burada üretenlerin, hem evinde üretim yapan kadınların hem de küçük üreticilerin de aracısız, birebir insanlarla bir araya gelebileceği bir pazar oluşturmak istedik. Bunun için ilk adımı Üretici Pazarı ile attık. Hibrit tohumların, ithal gübrelerin giderek daha fazla kullanılması sebebiyle gıda zehirlenmesinin önüne geçmemiz gerektiğini düşündük. Tohum Merkezi'nde atalık tohumlarımızı topladık. Yerel tohumun ne kadar önemli olduğunu anlatabilmemiz lazımdı. Çocuklarımızı toprakla buluşturmak, çiftçilerimize iyi tarım uygulamaları için eğitim vermemiz lazımdı. İşte bunlar için Toprak Okulu'nu açtık. Tohum Merkezi'mizi, Toprak Okulu'muzu ve Köy Enstitüleri ruhuyla adım atabilmek için İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müze'mizi oluşturduk. Özellikle Tarım Müzesi ile ilgili noktada Selçuk halkına çok teşekkür ediyorum. Atadan, dededen toprağa bağlı olan çiftçilerimiz, köylülerimiz sadece bir bağış çağrımızın üzerine atalarından kalan tarım aletlerini bizlere teslim ettiler" dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün Selçuk'ta tarımla ilgilenen herkese hitap etmesini istediklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Selçuk Belediyesi çalışanlarının inancı ve kararlılığı ile kendi öz sermayemizle tarıma, geleceğe ve eğitime katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Mekan sizindir. Bu yere her şeyden önce Selçuklular tarafından sahip çıkılacağına inancım tam" diyerek sözlerini noktaladı. Başkan Ceritoğlu Sengel'in konuşmasının ardından Ulaş Erol yönetiminde Selçuk Belediyesi Çocuk Halk Oyunu Ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Selçuklu üretici yetiştirecek, belediye satın alacak

Gösterinin ardından Selçuklu üreticilere Tarımsal Üretim İşbirliği Sertifikaları Başkan Ceritoğlu Sengel tarafından verildi. Yerel üreticilere Tarımsal Üretim İşbirliği Sertifikası ile teslim fideler belirtilen tarım teknikleri ve verilen gübrelerle yetiştirilecek. Doğal tohumlardan oluşan fidelerden elde edilen ürünler Selçuk Belediyesi tarafından üreticiden satın alınacak. Belediye tarafından alınan ürünlerin Efes Tarlası Bakkalı'nda satılacağını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Üreticilerimize hem fide hem danışmanlık hem de gerektiği yerde gübre desteği vereceğiz. Bu şekilde gerçekten gıda egemenliği anlamında söz söyleme hakkına sahip olacağız. Selçuk'tan doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim için, gıda egemenliği için bir meşale yakacağız" dedi. - İZMİR

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere fide
Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere fide
Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere fide

Selçuk Belediyesi, Selçuk, Tarım, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere fide - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı 21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası         
13:05
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun         
12:41
Thodex mağdurlarının mesajları vicdanları yaraladı! Thodex mağdurlarının mesajları vicdanları yaraladı! "Yemeden içmeden kesildim" diyen bile var         
12:05
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti         
10:40
AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam?         
10:10
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 14:34:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere fide - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei