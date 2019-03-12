Efes Ultra'da 1400 Sporcu 33.275 Kilometre Koştu!

Smart Enerji, Richmond Ephesus Resort, Maura ve Müzekart'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Efes Ultra Maratonu 16 Mart Cumartesi günü yarış heyecanı 12K Artemis Koşusu, 25K Meryem Ana Koşusu ve 55K Efes Ultra'nın startlarının verilmesiyle basladı. Hem ülkemizden hem de 16 farklı ülkeden katılım göster en 1400 koşucu Efes Antik Kent'in kalbinde toplam 33.275Km koştu.

Etkinlik alanında kurulan beceri oyunlarının oynanmasıyla alanda eğlenceli vakit geçirildi.

Türkiye'nin gururu, "Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir!" sloganıyla bu yıl 8 Haziran, Cumartesi günü, tüm dünyada ücretsiz aktivitelerle kutlanacak olan Global Wellness Day,Kuşa dası- Davutlar, Sevgi Plajı'nda da yoga, zumba, kahkaha terapisi gibi etkinliklerle gerçekleşecek. Dünyada çeşitli maratonların destek verdiği Global Wellness Day'e 16 Mart tarihindeki Efes Ultra'da, Limit Sensin ile antik çağın kalbine taşıyarak farkındalık oluşturdu. Yarışta yer alan engelli sporcuların engel tanımayan yarış mücadelesi ise herkesin takdirini kazandı. Günün en anlamlı ödülü ise, Bodrum Sağlık Vakfı'nın otizimli çocukları sporseverler için tek tek elleriyle tasarlayıp boyadıkları seramik madalyaların finish noktasında katılımcılara verilmesiydi.