Efes Ultra Maratonu ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Efes Ultra Maratonu ertelendi - Son Dakika Spor

Efes Ultra Maratonu ertelendi

6 saat önce

Bu yıl dördüncüsü düzenlenmesi planlanan Efes Ultra Maratonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

Efes Ultra Maratonu ertelendi, System.String[]

Bu yıl dördüncüsü düzenlenmesi planlanan Efes Ultra Maratonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

Efes Ultra Maratonu organizasyon komitesinden yapılan açıklamada 14-15 Mart'ta düzenlenmesi öngörülen ultra maratonun ileriki bir tarihe ertelendiği ifade edilerek, "Ulusumuzun ve insanlığın her düzeyde sınavdan geçtiği bu süreçte herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Geçen yıl Selçuk'un tarihi destinasyonu içinde belirlenen parkurlarda düzenlenen Efes Ultra Maratonuna 16 ülkeden bin 400 sporcu katılmıştı.

Efes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

Son Dakika Haberleri
21:38 Sampdoria kötü haberi verdi! 4 futbolcu corona virüse yakalandı
21:28 Corona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj
21:28 Vakıfbank ve Kayseri OSB Teknik Koleji 1. Lige yükseldi
21:27 Kasımpaşa - Göztepe maçı seyircisiz oynandı
21:22 Bursaspor'dan taraftarlarına çağrı Açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Efes Ultra Maratonu ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]