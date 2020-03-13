Efes Ultra Maratonu ertelendi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenmesi planlanan Efes Ultra Maratonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

Efes Ultra Maratonu organizasyon komitesinden yapılan açıklamada 14-15 Mart'ta düzenlenmesi öngörülen ultra maratonun ileriki bir tarihe ertelendiği ifade edilerek, "Ulusumuzun ve insanlığın her düzeyde sınavdan geçtiği bu süreçte herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Geçen yıl Selçuk'un tarihi destinasyonu içinde belirlenen parkurlarda düzenlenen Efes Ultra Maratonuna 16 ülkeden bin 400 sporcu katılmıştı.