Son Dakika Haberleri: Efes, "Zilli Sally" ve "Delikanlı Henry" biralarının üretimini gelen tepkiler üzerine durdurdu
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Efes, "Zilli Sally" ve "Delikanlı Henry" biralarının üretimini gelen tepkiler üzerine durdurdu

5 saat önce

Bira üreticisi Efes şirketinin Danimarkalı butik bira üreticisi Mikkeller ile işbirliği içerisinde piyasaya sürdüğü "Zilli Sally" ve "Delikanlı Henry" biraları, isimleri cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle toplumdan gelen tepkiler üzerine geri çekildi.

Efes,

Bira üreticisi Efes şirketinin Danimarkalı butik bira üreticisi Mikkeller ile işbirliği içerisinde piyasaya sürdüğü "Zilli Sally" ve "Delikanlı Henry" biraları, isimleri cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle toplumdan gelen tepkiler üzerine geri çekildi.


Anadolu grubu bünyesindeki Efes tarafından yapılan açıklamada, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliğine büyük önem verdiği vurgusu yapıldı ve yine şirketin gerçekleştirdiği toplumsal sorumluluk projeleriyle uzun yıllardır kadının sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çalıştığı kaydedildi.

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Efes, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:38 
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