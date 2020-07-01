EFESEM Akademi yeni öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

EFESEM Akademi yeni öğrencilerini bekliyor
Efeler'de yaşayan öğrencilere okul dışında eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi'nin Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) yeni eğitim-öğretim dönemi için kayıtlara başladı.
Efeler'de yaşayan öğrencilere okul dışında eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi'nin Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) yeni eğitim-öğretim dönemi için kayıtlara başladı.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 2019'un Ekim ayında hizmete açtığı EFESEM Akademi, yeni eğitim-öğretim dönemi için kapılarını açıyor. Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte eğitime ara vermek zorunda kalan EFESEM Akademi, yeni dönemde tecrübeli ve dinamik eğitimci kadrosuyla hizmet vermeye hazırlanıyor. 'Herkes için Eşit Eğitim' sloganıyla cüzi bir ücret karşılığında 5'inci sınıftan üniversite sınavı hazırlık sınıflarına kadar eğitim veren EFESEM Akademi'de kontenjanla sınırlı olan erken kayıt döneminde büyük avantajlar sağlanıyor.
Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşların 0533 158 00 05'i telefonla arayarak veya Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki EFESEM Akademi'yi ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:40 Kaynak: İHA
Son Dakika 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 19:03 Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 18:06 Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak