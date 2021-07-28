EFESEM üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında - Son Dakika

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), YKS'ye giren öğrencilere üniversite tercihlerinde destek olmak için alanında uzman öğretmen kadrosuyla ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Efeler'de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. İlçedeki adayların heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, öğrencileri tercih günlerinde yalnız bırakmayacak. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu EFESEM, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki üniversite tercih günlerinde rehberlik hizmeti verecek. Öğrenciler, EFESEM'in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını 9.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edip, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapmaya bir adım daha yaklaşacak. - AYDIN