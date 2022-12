TEKNOLOJİ DÜNYASI YILIN ETKİNLİĞİ IT FORUM CxO'DA BULUŞUYOR!

"Technology all the way" mottosuyla, en yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği, katılımcılarına verimli bir günün yanında, iş ağı geliştirmeyi ve yeni müşteri potansiyeli yaratmayı amaçlayan IT Forum CxO, Teknoloji Sağlayıcı firmalar, Son Kullanıcı firmalar, Kamu Kurumları, Operatörler, Bankalar gibi kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerini ağırlayacak.

Program kapsamındaDijital Dönüşüm ve İnovasyon, Yapay Zeka, IoT, 5G, Akıllı Şehirler, Data ve Siber Güvenlik, Blockchain gibi sektörün trend konuları alanında uzman kişilerle birlikte ele alınacak.

Çeşitli ülkelerden katılımların olacağı etkinlikte, 300+ üst düzey katılımcı , 25+ Konuşmacı, Fuar Alanında 20+ Sergi Alanı Sahibi ve Yuvarlak Masa Toplantıları ile birlikte, nitelikli networking ortamı oluşturulup katılımcılara keyifli ve verimli bir zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Enerji Gazetesi aracılığıyla katılımınızı belirmeniz halinde %25 kayıt indiriminden yararlanabilirsiniz.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için ekip ile irtibata geçebilirsiniz.

info@effuture.com

www.itforumturkey.com