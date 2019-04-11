Son Dakika Haberleri: Effenberg ve Toldo Derbiyi İzleyecek

Effenberg ve Toldo Derbiyi İzleyecek

42 dakika önce

17. Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul'a gelecek olan dünya futbolunun efsane isimleri Francesco Toldo ve Stefan Effenberg, Fenerbahçe Galatasaray derbisini Ülker Stadyumu'nda izleyecek.

Effenberg ve Toldo Derbiyi İzleyecek, System.String[]
17. Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul'a gelecek olan dünya futbolunun efsane isimleri Francesco Toldo ve Stefan Effenberg, Fenerbahçe Galatasaray derbisini Ülker Stadyumu'nda izleyecek.

İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi ve Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg, 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklamalarda da bulundu. Galatasaray'ın bu sezon iddialı olduğunu belirten Stefan Effenberg, derbide favorinin Galatasaray gibi gözükse de derbi ruhunun her zaman farklı olduğunu, o nedenle heyecanlı bir derbi beklediğini söyledi. Geçmişte Galatasaray'dan teklif de aldığını açıklayan Effenberg, yıllar sonra sarı-kırmızılıların bir maçını Türkiye Spor Ödülleri'nin davetlisi olarak statta izleyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin dünyanın sayılı büyük derbileri arasında yer aldığını belirten Francesco Toldo, derbide kalecilere büyük iş düştüğünü söyledi. Volkan Demirel ve Muslera'yı yakından takip ettiğini açıklayan Toldo, her ikisinin de çok iyi birer kaleci olduğunu ve derbinin kaderini bu iki ismin belirleyebileceğini vurguladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:15 Kaynak: İHA
İstanbul, Türkiye, Francesco Toldo, Galatasaray, Spor
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