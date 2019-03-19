Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri Başvuruları Başladı

Yarışma başvuruları 27 Mart Çarşamba günü sona erecek.

En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği yarışmaya 1 Ocak 2018 ve 1 Mart 2019 dönemi içinde TV, basın, radyo, açık hava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış ulusal kampanyalar katılabiliyor. Kampanyalar doğrudan pazarlama, satış promosyonu, satış noktası etkinlikleri, halkla ilişkiler gibi birçok farklı iletişim çözümünü içerebiliyor.

Bu sene "Şimdi Rakamlar" diyerek rakamsal değerlere ve kanıtlanabilirliğe verdiği önemi öne çıkaran Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri'ne başvurular 27 Mart Çarşamba günü sona erecek. Reklam sektörünün önde gelen isimleri, profesyonel marka yöneticileri, araştırmacılar, halkla ilişkiler uzmanları ve akademisyenlerden oluşan 17 kişilik jürinin başkanlık görevini ise Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler üstleniyor.

4 yeni kategori eklendi

Bu sene gelişen ve değişen pazarın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Özel Ödüller"e 4 yeni kategori eklendi. Lise/ üniversite çağındaki gençlere yönelik işlerdeki başarıyı ölçmek için Gençlik Pazarlaması, markaya çarpan etkisi yaratan hedefli influencer kullanımlarını ödüllendirmek için Influencer Kullanımı, doğru hedef kitleye doğru mesajla doğru zamanda ulaşmak için Veri Odaklı Medya Kullanımı kategorileri eklendi. Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü ise ürün veya hizmet tanıtımında; cinsiyetler arası eşitsizliği teşvik eden geleneksel rolleri ve yaşam tarzlarını sorgulayan, cinsiyet rollerine dair toplumdaki çeşitliliği yansıtan ve bu konuda farkındalık yaratan işlerin başvurmasını teşvik etmek üzere bu yıl eklenen kategoriler arasında yer aldı.