Efkan Ala'nın kaçırılması planı darbe davasına "koronavirüs" ertelemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efkan Ala'nın kaçırılması planı darbe davasına 'koronavirüs' ertelemesi - Son Dakika

Efkan Ala'nın kaçırılması planı darbe davasına "koronavirüs" ertelemesi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kaçırılma teşebbüsüne ilişkin eski astsubay Süleyman Menteş'in yargılandığı dava, sanık ve müşteki avukatlarının "koronavirüs mazereti" bildirerek duruşmaya katılmaması üzerine ertelendi.

Efkan Ala'nın kaçırılması planı darbe davasına

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kaçırılma teşebbüsüne ilişkin eski astsubay Süleyman Menteş'in yargılandığı dava, sanık ve müşteki avukatlarının "koronavirüs mazereti" bildirerek duruşmaya katılmaması üzerine ertelendi.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Menteş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemi ile bağlantı kuruldu.

Müşteki Ala'nın avukatının hazır bulunduğu duruşmada, diğer müşteki kurumların avukatları ve sanık avukatının koronavirüs salgını nedeniyle mazeret bildirerek katılmayacaklarına ilişkin dilekçe gönderdikleri açıklandı.

Mütalaası sorulan duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirterek sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, Bakan Ala'ya yönelik eylemi nedeniyle Menteş'in "hürriyeti tahdit" suçundan da cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Diyecekleri sorulan sanık Menteş, avukatı hazır olmadığı için kendisine savunması için süre verilmesini, son savunmasında duruşma salonunda hazır edilmesini talep etti, ayrıca mahkeme heyetinden tahliyesini istedi.

Ara karar

Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, koronavirüs sebebiyle duruşmaya gelmeyen avukatların mazeretlerinin kabulüne, sanık Menteş'in tahliye talebinin ise reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 20 Mayıs'ta devam edilecek.

Efkan Ala, Menteş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı         
14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:29:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Efkan Ala'nın kaçırılması planı darbe davasına "koronavirüs" ertelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]