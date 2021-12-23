Eflani 2 yeni parka kavuşuyor - Son Dakika

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, iki semtte park yapımına başlandığını bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, ilçede özellikle çocukların, yaşlıların ve uzağa gidemeyen vatandaşların dinlenebileceği, spor yapabileceği, çocukların oynayabileceği park alanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

İhtiyacı fark ettiklerinde iki ayrı semte park yapmak üzere kolları sıvadıklarını belirten Ertuğrul, "Şu anda Yeni Cami yanında yapımı devam eden parkımızdayız. Burada 10 piknik masamız, 5 kamelyamız, spor yapma aletlerimiz ve çocuklarımız için oyun gruplarımız var." bilgisini verdi.

Ertuğrul, park çevresinde 100 ıhlamur fidanını toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki yaz döneminde diğer yatırımlarımızla parkımızı hizmete açacağız. Halkımızın istifadesine sunacağız." dedi.