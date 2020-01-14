Eflani Belediye Başkanı Ertuğrul, icraatları ve projeleri anlattı - Son Dakika

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Eflani Belediye Başkanı Ertuğrul, icraatları ve projeleri anlattı
6 saat önce
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, belediyenin yaptığı çalışmaları ve hayata geçireceği projeleri anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:08 Kaynak: AA
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, belediyenin yaptığı çalışmaları ve hayata geçireceği projeleri anlattı.
Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ertuğrul, görevde olduğu süre içinde yaptıklarını slayt eşliğinde katılımcılara aktardı.
Kendisine güvenenlere teşekkür eden Ertuğrul, ilçe halkına layık olabilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.
İlçede hayal edilemeyecek projeleri başlattıklarını ve birçoğunun tamamlandığını anlatan Ertuğrul, 2020 yılında yapacaklarını da paylaştı.
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