Eflani'de su depoları bakıma alındı - Son Dakika
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Eflani'de su depoları bakıma alındı

02.09.2022 12:44
Eflani'de su depoları bakıma alındı

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçedeki 600 metreküplük 3 su deposunu bakıma aldıklarını bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçedeki 600 metreküplük 3 su deposunu bakıma aldıklarını bildirdi.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında su depolarının yıpranan taşıyıcı sisteminin demir ve betonları ile manevra odası boru ve vanalarının değişeceğini söyledi.

Depo içinde bulunan membranlar sökülerek seramik kaplanacağını, çürüyen kapı ile pencerelerin değişeceğini ve şamandıra sistemi takılacağını belirten Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir milyon 500 bin liraya mal olacak bu çalışmayı iki ay içinde tamamlamayı planladık. Bir taraftan bakım ve onarım çalışmasını yaparken diğer taraftan vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için gereken tedbirleri aldık. Vana ve boruların değişimi sırasında yapacağımız zorunlu kesintileri anonslarla önceden duyuracağız. Öngörülmeyen sebeplerle olabilecek kesintiler için halkımızdan özür diliyor, acil durumlar için tedbirli olmalarını ve yedekte bir miktar su bulundurmalarını tavsiye ediyorum."

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Kaynak: AA

İbrahim Ertuğrul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eflani'de su depoları bakıma alındı - Son Dakika

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