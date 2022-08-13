Eflani Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ihaleyle satılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Eflani Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ihaleyle satılacak

13.08.2022 12:21
Eflani Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ihaleyle satılacak

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 24 iş yerinin ihaleyle satılacağını bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 24 iş yerinin ihaleyle satılacağını bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki çalışmalarda sona geldiklerini ve sanayi sitesinin geçici kabulünü yapacaklarını söyledi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile görüştükten sonra sitedeki 24 iş yerini ihaleyle esnafa satacaklarını bildiren Ertuğrul, "Birkaç ay içinde bunu yapmayı planlıyoruz. Herkesin ulaşabileceği fiyat ve ödeme şartları olacak. Yüzde 20-25'i peşin, geriye kalanı 3-5 yıl vadeye yaymak suretiyle herkesin alabileceği şekilde ihaleyle esnafımızın alımına sunacağız inşallah." dedi.

Ertuğrul, yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeyle sanayi sitesinin etrafındaki yolların beton parkeyle kaplanacağı bilgisini de paylaştı.

YORUMLAR
500
TMO, Eflani'de buğday alımına başladı TMO, Eflani'de buğday alımına başladı
Kaynak: AA

İbrahim Ertuğrul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eflani Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ihaleyle satılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:21:46. #1.13#
SON DAKİKA: Eflani Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ihaleyle satılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement