Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile görüştükten sonra sitedeki 24 iş yerini ihaleyle esnafa satacaklarını bildiren Ertuğrul, "Birkaç ay içinde bunu yapmayı planlıyoruz. Herkesin ulaşabileceği fiyat ve ödeme şartları olacak. Yüzde 20-25'i peşin, geriye kalanı 3-5 yıl vadeye yaymak suretiyle herkesin alabileceği şekilde ihaleyle esnafımızın alımına sunacağız inşallah." dedi.

Kaynak: AA

İbrahim Ertuğrul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eflani Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ihaleyle satılacak - Son Dakika

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