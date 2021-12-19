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Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sona yaklaşıldı

19.12.2021 14:06

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımında yüzde 90 seviyesine geldiklerini bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımında yüzde 90 seviyesine geldiklerini bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, uzun yıllardır eksikliğini hissettikleri küçük sanayi sitesine kavuştuklarını söyledi.

Şu anda sanayi sitesinde yüzde 90 seviyesine geldiklerini belirten Ertuğrul, "Burada 24 iş yerimiz var. Bunlardan 12'si 140 metrekare, diğer 12'si 180 metrekare. Genişlik, derinlik ve yükseklik olarak esnafımızın görüşleri doğrultusunda projelendirdik. Örnek proje olacak. Dışarıya kapalı, yüz yüze bakan dükkanlardan oluşacak." dedi.

Ertuğrul, sanayi sitesinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliği olmayacağını ifade ederek, otomobillerin dışarıya park edeceğini dile getirdi.

Sanayi sitesinde otomobillerle iş makinelerinin birbirine karıştığı kötü görüntülerin olduğu bir durum yaşanmayacağını aktaran Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Hatta 3-4 belediye, kaymakamlık projemizi istediler. Örnek olarak aldılar. Bu da bizi memnun ediyor. Özgün çalışma oldu. Türkiye'de buna benzer sanayi sitesi görmedim açıkçası. Amerika'da bir modelden etkilendik. Arsamıza, çevremize ve esnafımızın alışkanlıklarına göre burayı uyarladık. Kendimize göre uyarladığımız özgün projemiz oldu. 2022'nin yaz ayında açılışını yapıp esnafımızın çekiç seslerini hep beraber duyacağız."

Ertuğrul, ihaleyi 6 milyon 700 bin liraya gerçekleştirdiklerini belirterek, "O günün şartlarında inşaat maliyetleri çok daha ucuzdu. Bugünün şartlarında en az 15 milyon lira olur diye düşünüyorum. O bakımdan da fevkalade avantajlı olacak inşallah. Biz de bu avantajı burayı kullanmak ve satın almak isteyen esnafımıza sunacağız." diye konuştu.

Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sona yaklaşıldı
Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sona yaklaşıldı
Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sona yaklaşıldı
Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sona yaklaşıldı

İbrahim Ertuğrul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika


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