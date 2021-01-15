Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin temelinin atıldığını bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin temelinin atıldığını bildirdi. Ertuğrul, Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin geçen yıl kasım ayı içerisinde inşaat çalışmalarının başladığını belirtti. Sanayi sitesinin temelinin atıldığını aktaran Ertuğrul, "İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam etti. 4 bloktan oluşan 24 iş yerimizin temel atma işi dökülen 4. blok temel betonuyla tamamlanmış oldu. Allah nasip ederse 2021 yılı ekim ayı itibarıyla 24 dükkan tamamlanarak esnafımızın istifadesine sunulacak." ifadelerini kullandı.

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