Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı
15.01.2021 12:29
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin temelinin atıldığını bildirdi.
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin temelinin atıldığını bildirdi.
Ertuğrul, Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin geçen yıl kasım ayı içerisinde inşaat çalışmalarının başladığını belirtti.
Sanayi sitesinin temelinin atıldığını aktaran Ertuğrul, "İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam etti. 4 bloktan oluşan 24 iş yerimizin temel atma işi dökülen 4. blok temel betonuyla tamamlanmış oldu. Allah nasip ederse 2021 yılı ekim ayı itibarıyla 24 dükkan tamamlanarak esnafımızın istifadesine sunulacak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var "Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu