Eflani'de 110 bin dekar tarım arazisi işlendi - Son Dakika

Eflani Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz, 2020'de Eflani'de 95 bin dekar alanda ekim yapıldığını, bu yıl ekilen alanın 110 bin dekarı bulduğunu bildirdi.

Karadeniz, AA muhabirine, ilçede kullanılabilir 125 bin dekar alanın olduğunu söyledi.

İlçede 4 gölet olduğunu anımsatan Karadeniz, "Biz bu göletlerde sulu tarıma geçmek istiyoruz. Göletlerin sulama kanalları tamir edilirse sulu tarıma geçebiliriz. Sadece Ortakçı Göleti 15 bin dekar alana hitap ediyor. Biran evvel sulu tarıma geçmek istiyoruz." diye konuştu.

İl Özel İdaresi tarafından katı gübre dağıtım römorku ve 2 toprak sıkıştırma silindirinin ilçe çiftçisine kazandırıldığını anlatan Karadeniz, şimdi de ilaçlama makinesi taleplerinin olduğunu kaydetti.

Karadeniz, geçen yıl ilçede 95 bin dekar alanda ekim yapıldığını, bu yıl ekilen alanın 110 bin dekarı bulduğunu dile getirdi.

Mehmet Karadeniz, destekleri için Vali Fuat Gürel'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'a ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'a teşekkür etti.