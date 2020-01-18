Eflani'de belediye tarafından yapılan dükkanlar satılacak - Son Dakika

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, belediye tarafından yapılan iş merkezinin dükkanları, şeffaf bir şekilde ihaleyle ihtiyaç sahibi esnaflara satacaklarını bildirdi.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana kamu kuruluşları ve esnafları ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerin faydalı olduğunu belirten Ertuğrul, "Uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir konuyu görmüş olduk. Eksiğimizi tespit ettik. Bundan sonra bu ziyaretlerimizi daha sık gerçekleştireceğiz. Daha sık bir araya geleceğiz." dedi.

Ertuğrul, atıksu arıtma tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından her yıl 200-300 bin lira ödenek aldıklarını ifade ederek, tesisin toplamda 3 milyon liraya mal olduğunu ve tesisin imalatını kendilerinin yaptığını kaydetti.

Belediye iş merkezi üzerinde birkaç yıldır çalıştıklarını dile getiren Ertuğrul, şöyle konuştu:

"İş merkezimizin temelini eylül ayında attık. Kaba inşaatını tamamladık. Toplam 5 adet dükkan ve 2 adet çok amaçlı salon mevcut. Dükkanlarımızı ihtiyacı olan esnaflarımıza satmayı planladık. İki ay ilan süresi koyup şeffaf bir şekilde ihale ederek ihtiyaç sahibi esnaflarımıza bu dükkanları satmayı planlıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle organize sanayi sitesi açacağız."