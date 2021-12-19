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Eflani'de büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için makale hazırlandı - Son Dakika

Eflani'de büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için makale hazırlandı

19.12.2021 13:30
Eflani'de büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için makale hazırlandı

Eflani Meslek Yüksekokulu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Karabük İli Eflani İlçesi Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Tespiti" makalesi, uluslararası kongrede yer aldı.

Eflani Meslek Yüksekokulu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Karabük İli Eflani İlçesi Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Tespiti" makalesi, uluslararası kongrede yer aldı.

Makalenin hazırlanması için ilçede faaliyet gösteren yetiştiricilere yönelik teknik gezilere, Dr. Öğr. Üyesi Alper Çağlayan, Öğretim Görevlisi Nagihan Atalay ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol katıldı.

Büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için ortak çalışmayla hazırlanan makale, Çağlayan tarafından 3. Uluslararası Avrasya Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Konferansı'nda katılımcılara sunuldu.

Çağlayan, yaptığı açıklamada, kongrede, ilçe hayvancılığının genel durum tespiti üzerinde durulduğunu, çiftçilerin yaygınca dile getirdiği problemlere dikkat çekildiğini belirtti.

Çiftçi ziyaretlerine devam edeceklerini aktaran Çağlayan, Eflani'de üretilen çiğ süt kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Şenol da sürdürülebilir üretim için bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine işaret ederek, her iki kurum olarak çiftçilere destek vermeye her zaman hazır olduklarını bildirdi.

Eflani'de büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için makale hazırlandı
Eflani'de büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için makale hazırlandı
Eflani'de büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için makale hazırlandı
Eflani'de büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için makale hazırlandı
Eflani'de büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için makale hazırlandı

Çağlayan, Hisarcık, Eflani, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eflani'de büyükbaş hayvancılığın durum tespiti için makale hazırlandı - Son Dakika


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