Eflani'de eğitime kar engeli - Son Dakika
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Eflani'de eğitime kar engeli

04.03.2022 12:47

Eflani'de eğitime kar engeli Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Eflani'de eğitime kar engeli

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarının ardından Eflani'de 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. İlçe Kaymakamlığı kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, "Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 04 Mart 2022 Cuma günü tatil edilmiştir" denildi.

Eflani'de eğitime kar engeli
Eflani'de eğitime kar engeli
Eflani'de eğitime kar engeli

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eflani'de eğitime kar engeli - Son Dakika
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