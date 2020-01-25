Eflani'de göletler dondu - Son Dakika

Eflani'de göletler dondu
7 saat önce
Karabük'ün Eflani ilçesinde yer alan göllerin yüzeyi dondu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:59 Kaynak: İHA
Karabük'ün Eflani ilçesinde yer alan göllerin yüzeyi dondu.
Hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Eflani ilçesinde yer alan sulama göletleri donarak buz tuttu. İlçede bulunan Ortakçılar göletinin donarak buz tutması sonrası ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı. - KARABÜK
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