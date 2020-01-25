Eflani'de göletler dondu - Son Dakika
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Eflani'de göletler dondu

7 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde yer alan göllerin yüzeyi dondu.

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Karabük'ün Eflani ilçesinde yer alan göllerin yüzeyi dondu.


Hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Eflani ilçesinde yer alan sulama göletleri donarak buz tuttu. İlçede bulunan Ortakçılar göletinin donarak buz tutması sonrası ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı. - KARABÜK

Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:59 Kaynak: İHA
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