Eflani'de kaz üretim ve eğitim çiftliği projesi - Son Dakika

Eflani'de kaz üretim ve eğitim çiftliği projesi

16.01.2021 11:39
Eflani'de kaz üretim ve eğitim çiftliği projesi, System.String[]

Eflani Belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında, kaz üretim ve eğitim çiftliği kurulumu için çalışmalar başladı.

Eflani Belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında, kaz üretim ve eğitim çiftliği kurulumu için çalışmalar başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edilen projeyle yetiştiricilere kaz palazı verilecek.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, projeyi uygulayacakları arsanın İl Özel İdaresi sınırları içinde kaldığı için mevzi imar planı için İl Özel İdaresine başvuruda bulunduklarını söyledi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve il genel meclis üyelerinden oluşan imar komisyonu üyelerinin alanda incelemelerde bulunduğunu belirten Ertuğrul, "Mevzi imar planı onaylandığında, ihaleye çıkarak. Kaz kümesleri ile idare ve teknik binamızın yapımına başlayacağız. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Batı Karadeniz, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eflani'de kaz üretim ve eğitim çiftliği projesi - Son Dakika


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