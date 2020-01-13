Eflani'de kaz yetiştiriciliği projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eflani'de kaz yetiştiriciliği projesi - Son Dakika

Eflani'de kaz yetiştiriciliği projesi

6 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaz yetiştiriciliği projesi hayata geçirilecek.

Eflani'de kaz yetiştiriciliği projesi, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaz yetiştiriciliği projesi hayata geçirilecek.

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, yaptığı açıklamada, hindisiyle anılan ilçenin kısa sürede kazıyla da anılacağını söyledi.

Karadeniz, proje kapsamında ilçede Mast kazı yetiştireceklerini kaydetti.

Mast kazının 90 günde 8 kilogram ağırlığa ulaştığını belirten Karadeniz, "Bu kazın günlük maliyeti 25 kuruş civarında. Mast kazının yıllık yumurta verimi 55-60 adet arasıdır. Kaz palazı ise 65 lira. Anaç bir kazın yıllık en az 2 bin lira getirisi var." diye konuştu.

Karadeniz, projenin kaymakamlık, belediye ve ziraat odası ortaklığında hayata geçirileceğini dile getirerek, "Belediyemiz yerini gösterdi. Kaymakamlık da maddi destek verecek. Biz de ziraat odası olarak bakımını yapacağız. Bin kaz palazı alacağız. Yaklaşık 100 bin lira maliyeti olacak." ifadelerini kullandı.

Alacakları bin kaz palazının 700'ünün dişi olacağını aktaran Karadeniz, üretilen kaz palazlarını ise Eflanili üreticilere dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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