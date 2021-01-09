Eflani'de kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Eflani'de kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve küçük aile işletmelerine yönelik ekonomik altyapı yatırımları yüzde 50 hibe projeleri hakkında, Eflani ilçesinde bulunan çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erdal Baharoğlu, Eflani Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekin Şenol, teknik personel ile tarım ve hayvancılık konusunda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar katıldı.

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