Eflani'de nohut hasadı yapıldı - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde yaklaşık 250 dekar alanda ekimi yapılan nohutların hasadı yapıldı.

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, AA muhabirine, Eflani Ziraat Odası tarafından yürütülen nohut projesinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi destekleriyle hayata geçirildiğini hatırlattı.

Yaklaşık 250 dekar alanda nohut ekimi yapıldığını ifade eden Karadeniz, ikinci ürün olarak bakliyat üretiminin ilçe tarımı ve çiftçilerin umudu olacağını belirtti.

Karadeniz, nohuttan dekar başına 200 kilogram civarında ürün elde ettiklerini dile getirerek, "Önümüzdeki yıllarda nohut ekimi katlanarak devam edecektir. Bu projelerin hayata geçirilmesinde ve ilerlemesinde bizlere yardımcı olan herkese ve bizi bu projelerde yalnız bırakmayan çiftçilerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz." dedi.