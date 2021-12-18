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"Eflani hindisi" yılbaşı sofralarına lezzet katacak - Son Dakika

"Eflani hindisi" yılbaşı sofralarına lezzet katacak

18.12.2021 11:11

Karabük'ün hindisiyle ünlü ilçesi Eflani'de doğal ortamda arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler, yılbaşı sofralarını tatlandıracak.

Karabük'ün hindisiyle ünlü ilçesi Eflani'de doğal ortamda arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler, yılbaşı sofralarını tatlandıracak.

Belediye tarafından yaptırılan hindi heykelinin simge olduğu ilçede, yılbaşı için özel olarak yetiştirilen hindiler, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Doğal ortamda 6 aydır beslenen hayvanların ağırlığı 5 ila 10 kilogram arasında değişiyor.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, Eflani denilince akla hindi ve hindi etinden yapılan bandırma yemeğinin geldiğini söyledi.

İlçe girişindeki heykelle hindiyi gündeme getirdiklerini belirten Ertuğrul, "Hem ilçemizin simgesi hem de hindiye rağbeti ve haklı ününü duyurmaya yönelik bir çalışma oldu. Bunun neticesinde Eflani hindisine talep arttı fakat ne yazık ki talebe yeterli arzı sağlayamıyoruz. Gelecekte Eflani'de hindi üretiminin artması yönünde birtakım çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Ertuğrul, hindinin kilogram fiyatının 65 ila 75 lira arasında olduğunu aktararak, "Bugün çiftlik hindisinin kilogram fiyatı 25 lira civarında. Aradaki lezzet farkını bilenler Eflani hindisini tercih ediyor. Tercih sebebi üretim metodundan kaynaklanıyor. Eflani'deki hindiler doğal ortamda yetiştiği için çiftlikte kapalı ortamda birkaç ayda büyütülen hindilerden eti çok daha lezzetli. Bu fiyat farkı da oradan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Yetiştirici Kadriye Girgin de hindilerini doğal ortamda besleyerek yılbaşı için özel olarak hazırladıklarını dile getirdi.

Bu yıl doğal yemle 15 hindiyi yılbaşı için büyüttüğünü anlatan Girgin, bunları çeşitli illere gönderdiklerini kaydetti.

Eflani hindisi yılbaşı sofralarına lezzet katacak
Eflani hindisi yılbaşı sofralarına lezzet katacak
Eflani hindisi yılbaşı sofralarına lezzet katacak
Eflani hindisi yılbaşı sofralarına lezzet katacak

Hisarcık, Karabük, Eflani, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Eflani hindisi' yılbaşı sofralarına lezzet katacak - Son Dakika


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