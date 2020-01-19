Eflani MYO Aşçılık Bölümü öğrencilerinin başarısı - Son Dakika
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Eflani MYO Aşçılık Bölümü öğrencilerinin başarısı

6 saat önce

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Bölümü öğrencileri, Antalya'da düzenlenen yemek yarışmasında çeşitli dereceler elde etti.

Eflani MYO Aşçılık Bölümü öğrencilerinin başarısı, System.String[]

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Bölümü öğrencileri, Antalya'da düzenlenen yemek yarışmasında çeşitli dereceler elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından "Gelenekten Geleceğe Yaşasın Anadolu" sloganıyla, Antalya Anfaş Expo-Center'da yemek yarışması düzenlendiği belirtildi.

Aşçılık bölümünden öğretim görevlisi Sibel Ayyıldız liderliğinde öğrenciler Uğur Çakır, Ayşenur Özmen ve Eray Küçükyılmaz'ın katıldığı yarışmada, iki kategoride ödül alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kapalı Kutu Yemek Yarışması' kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan öğrenciler, Eflani ilçesinin coğrafi işaretli yemeği olan Eflani hindi bandırması, Miyana helvası ve Göcü çorbası ile "Geleneksel Türk Mutfağı" kategorisinde ikincilik derecesi ile gümüş madalyanın sahibi oldu." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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