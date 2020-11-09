Eflani'nin caddelerinde sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hükümet, Hürriyet ve Fevzi Çakmak Caddelerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Eflani Kaymakamlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında Hükümet, Hürriyet ve Fevzi Çakmak caddelerinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi. Eflani Kaymakamlığı, Hükümet, Hürriyet ve Fevzi Çakmak Caddelerinde yasağa uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.