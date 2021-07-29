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"Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışmasında ödüller verildi - Son Dakika

"Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışmasında ödüller verildi

29.07.2021 14:59

Eflani Müftülüğünce düzenlenen "Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışması ödül töreni yapıldı.

Eflani Müftülüğünce düzenlenen "Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışması ödül töreni yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlenen programda, açılış konuşmalarının ardından şiirler, ilahiler ve dualar okundu.

Yarışmada dereceye girenlere, tablet bilgisayar, akıllı saat ve para ödülü verildi.

Etkinliğe, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Çorum İl Müftü Yardımcısı Adnan Bıyık, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Eflani Peygamberini Okuyor bilgi yarışmasında ödüller verildi
Eflani Peygamberini Okuyor bilgi yarışmasında ödüller verildi
Eflani Peygamberini Okuyor bilgi yarışmasında ödüller verildi

Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Eflani Peygamberini Okuyor' bilgi yarışmasında ödüller verildi - Son Dakika


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