Eflani Müftülüğünce düzenlenen "Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışması ödül töreni yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlenen programda, açılış konuşmalarının ardından şiirler, ilahiler ve dualar okundu.
Yarışmada dereceye girenlere, tablet bilgisayar, akıllı saat ve para ödülü verildi.
Etkinliğe, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Çorum İl Müftü Yardımcısı Adnan Bıyık, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Eflani Peygamberini Okuyor' bilgi yarışmasında ödüller verildi - Son Dakika