"Eflani Peygamberini Okuyor" bilgi yarışmasında ödüller verildi - Son Dakika

Etkinliğe, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul , İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Çorum İl Müftü Yardımcısı Adnan Bıyık, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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