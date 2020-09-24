Eflani-Pınarbaşı yolunda asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani merkezden Pınarbaşı- Daday yol ayrımına kadar asfalt çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, Eflani'nin 1869 yılına kadar doğrudan, 1924 yılına kadar da Safranbolu üzerinden dolaylı olarak Kastamonu'ya bağlı olduğunu söyledi.

İlçenin Kastamonu ile tarihten gelen kültürel ve akrabalık bağlarının olduğunu belirten Ertuğrul, "Gelişmeler batı yönlü olduğu için insanlar zaman içinde yüzünü batıya çevirmiş. Dolayısıyla doğudaki bağlantılarımız unutulmuş. Özellikle ulaşımın batı yönünde modern araçlarla yapılması ile kolay ulaşılabilir yollar tercih edilmiş. Biz, Kastamonu'yu bir şekilde unutmuşuz." dedi.

Süreç içerisinde Eflani'nin son durak haline geldiğini ifade eden Ertuğrul, "Biz Eflani'yi son durak olmaktan kurtarmak ve Kastamonu ile olan ticari ve akrabalık ilişkilerimizi artırmak adına bu yolun açılması gerektiğine inandık. Bunu gündeme getirdik." diye konuştu.

Ertuğrul, 10 yıl önce Eflani-Daday arasındaki yolun açılması için çalışmaların başladığını dile getirerek, 5 yıl önce de yolun Pınarbaşı kavşağına kadar olan kısmın yapımının gerçekleştiğini anlattı.

Pınarbaşı kavşağı ile Eflani arasındaki 6 kilometrelik yolda büyük sıkıntıların meydana gelmeye başladığını vurgulaya Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Yapımı tamamlanıp standart hale gelen yollarda sürücüler hıza alışıyor. Kavşaktan geçtikten sonra kör noktaları olan, virajlı ve dar yolda ölümlü kazalar meydana geliyordu. Yolun bir an önce yapılması için milletvekillerimizle girişimlerde bulunduk. Karayolları bölge müdürlüğü bu 6 kilometrelik yolda 5 ay kadar önce iyileştirme çalışması başlattı. Şu anda yolun 5 kilometrelik kısmı standart hale getirildi. Bir hafta 10 gün sonra da asfaltlaması tamamlanacak. Bu kısım da ulaşıma açılacak. Kalan bir kilometrelik kısım ise önümüzdeki yıl tamamlanacak."

Ertuğrul, asfalt çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.