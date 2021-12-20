Son dakika haberi! Eflani'ye 4,5 milyon liralık yatırımla 3 çelik silo ve kantar yapılacak - Son Dakika

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Tarım Kredi Kooperatifine 4,5 milyonluk yatırımla 3 çelik silo ve kantar kazandırılacağını bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği yetkililerinin geçen yıl Eflani'ye kantar ve çelik silo kurmayı arzu ettiklerini kendilerine bildirdiklerini anımsattı.

Eflani Tarım Kredi Kooperatifi arkasındaki hazineye ait 1500 metrekare arsaya çelik silolar ve kantar kurulacağını aktaran Ertuğrul, "Tarım Kredi Kooperatifi, 4 milyon 500 bin liralık yatırım kararı aldı. İnşallah önümüzdeki yıl kantar ve çelik silo yapılacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Eflani Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz de Eflani'ye 3 çelik silo, 1 kantar ve tohum ayırma selektörü kurulumu için yatırımın onaylandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.