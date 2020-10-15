EFOD'dan Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk'e ziyaret - Son Dakika

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ü ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, gelecek dönemde yapılacak ortak çalışmaların planlaması yapıldı.

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, İyiiz'e ve derneğe çalışmalarında başarı diledi.

İyiiz de Soytürk'e çalışmalarında başarı dileyerek fotoğraf sanatına verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

İyiiz'e ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.